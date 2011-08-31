〔港报社评〕警员执勤危险,市民宜多体谅--文汇报8月31日

香港屯门湖景村昨发生警员执勤期间遇袭重伤事件.一名军装警员偕同袍”行孖咇”(两位警员同时巡逻)上门调查一宗暴毙命案,当同袍落楼等候黑箱车到场期间,死者父亲突挥刀袭击留在屋内的警员,以致面部中刀大量出血.警员在执勤时受袭重创,再次反映警务工作的危险性.港府应检讨目前对警员的支援及保护是否足够,以保障前线警员的安全.

随着近年社会上政治争拗不断加剧,示威抗争更有激进化暴力化的趋势,对警方的执法带来了严峻的挑战.然而,不论是从打击罪案或是维持社会秩序的角度出发,警方的首要工作都是防患于未然,将风险系数降至最低,宁愿安保措施严格以避免出事.所以,警方在对待游行的秩序控制、安保措施等安排上可能会较为严格,难免对部分人士构成不便,市民对此应多包容体谅.毕竟警方的职责就是维护社会秩序,保障市民人身安全,社会各界对于警方的工作应多给予支持和配合.

值得社会关注的是,港人过去守法理性表达意见的传统,正受到部分激进派人士的冲击,他们为吸引传媒及社会注意,行为剑走偏锋,而每次示威游行最终都演变成示威者与警方冲突,破坏社会秩序之馀,更令到执勤警员压力和危险性大增.早前就有一名警长因为处理一宗危险抗议事件时不慎从天桥堕下殉职,说明部分不负责任的激进示威者哗众取宠的行径,令警员承受了不少风险.警方对于和平合法的示威固然应提供方便,但对于违法及暴力行为也应严正执法,社会各界亦要联手阻止激进歪风继续蔓延滋长.(A04)