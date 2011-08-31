〔港报社评〕广东转型,香港能水涨船高吗?--明报8月31日

香港智经研究中心一项研究报告,发现随着广东经济结构处于大转型阶段,粤港过去30年的合作互补模式,已经缺乏实际基础,必须相应调整,才可以延续粤港相互促进的关系.而从粤港两地的发展方向,香港在产业政策方面,必须相应调整,并及早进入广东市场,才可以把握广东经济转型带来的机遇,辐射全国,创造互利双赢的成果.

因应全球经济格局调整,“十二五”规划,中国确立了经济发展战略的调整,减少倚赖出口,大力催谷内需,广东配合这个转变,重点开拓中国市场.所以,未来广东的产业链会有两个特点,一个是”去香港化”,这是指重型产业和高科技产品而言;另一个是”香港接单、广东生产”.香港的金融业和服务业,对于广东以至中国经济转型,仍然可以起到重大作用.

期以5年通过CEPA,服务贸易将全面自由化.中国副总理李克强近期访问香港时,提到在国家经济新历程,在3方面需要香港,广东经济结构转型,产业模式转变,实际上是国家经济战略转变的一部分,所以,香港若能发挥优势,塑造与广东经济互补双赢的新模式,就可以起到辐射全中国的作用.

广东与香港的合作模式,已经是一个既定平台,只要香港把握机会,在广东,甚至国家发展新历程中,香港又会发挥巨大贡献,而香港在过程中,也会再次得到巨大回报.智经研究报告指广州和深圳的人均GDP在2018年超过香港,这是假设内地水涨,而香港并不随之船高的结果,若香港官民奋发图强,做到水涨船高,则广州和深圳人均GDP要超过香港,需要更加努力.(A02)