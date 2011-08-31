〔港报社评〕丧子宜体谅,伤警万不该--星岛日报8月31日

香港警员高振升昨日疑被一个猝死青年的父亲挥刀插脸,险酿成朱振国事件翻版.当局宜吸取教训,提高警员对死者家属情绪的评估和对应能力.10年前警员梁成恩单身上荃湾石围角村调查投诉,岂料是中了”警魔”徐步高之计,惨遭杀害及夺去警枪连子弹.警方事後制订指引,凡上楼巡逻及晚上8时後出更,警员都要两人一组,互相照应.到6年前警员朱振国在街头截查疑匪,光天化日下被对方用生果刀割喉放血,至今仍未完全康复.

昨日事发时,只有高振升一人留守在屋内,冷不提防死者的父亲走进厨房拿出一把切肉刀,当头向警员削去.警员被割伤至血流披脸.两人肉搏至户外,警员无力制止死者父亲离开.

伤人犯官非徒添打击.本来当时是两位警员一起巡逻上楼查案.由于案件没有可疑成分,黑箱车来运走尸体时,高振升的拍档下楼接仵工上来.就在这空档时间,屋内就发生了袭警血案.今次猝死的,是一个平日无病无痛的25岁青年.在家人毫无心理准备下辞世,对父母的精神打击特别严重,父亲借酒浇愁愁更愁,容易失去理性.

今次死者父亲的反应过分激烈,初步调查是受到警员阻挠抚尸刺激.现时警察训练课有教导警员如何应付情绪激动的事主和罪犯,没有特别教导如何面对事主家属.港府可以研究是否加入这方面的内容.一众警员则宜善待事主家属,同时提高警觉保障自己安全.对于今次不幸遭逢变故、受到双重打击的家庭,香港社会福利署人员宜在安全情况下,主动向死者家人提供协助和辅导.(A06)