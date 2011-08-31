〔香港个股〕伯明翰环球委任三名执行董事,并签订高至8,000万港元无抵押贷款

路透香港8月31日电---因公司主席被捕而停牌的伯明翰环球(2309.HK)周三宣布,委任杨越洲等三名执行董事,并签订一项由杨越洲旗下公司提供高至8,000万港元无抵押贷款.

这家拥有英国足球会伯明翰的公司在一份声明中称,委任杨越洲、华勇及姜洪庆为执行董事,昨天起生效.现年41岁的杨越洲现担任一家国内青海房地产开发集团公司之董事长,他同时获委任为伯明翰环球公司之副主席.

该公司同时宣布,与杨越洲全资拥有的Inkatha Group Limited签订一项为数最多8,000万港元的无抵押贷款融资,为期最多24个月,年利率12%,资金将用作偿还债项及一般营运资金.

今年7月,伯明翰环球公司主席杨家诚被香港警方拘捕并控以五项罪名,涉及超过7亿港元怀疑黑钱的款项,获法院准许保释.[ID:nCH0066795]

身兼英国足球队伯明翰班主的杨家诚周二获得香港法院批准以800万港元现金保释,于9月15-19日前赴英国处理球会事务.(完)

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