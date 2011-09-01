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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 09:00 BJT

〔表格〕中国高速传动中期净利按年跌近半,为2.87亿元人民币

路透香港9月1日电---中国高速传动设备集团有限公司(0658.HK)公布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.21 0.45

每股股息(元) 无 无

净利 286.52 563.49

营业额 3,182.71 3,096.83

注:中国高速传动为中国风电设备制造商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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