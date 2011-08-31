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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 16:57 BJT

〔香港数据〕7月份M-3货币供应按年增加9.3%--金管局

路透香港8月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,今年7月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加9.3%.具体变幅如下(单位为%):

7/2011 6/2011 7/2010

港元 M-3(按年) 9.3 8.3 4.3

港元 M-2(按年) 9.4 8.4 4.4

港元 M-1(按年) 15.5 12.5 12.5

港元 M-1(按年)* 15.4 12.5 12.5

有形贸易贷款额(按年计) 36.5 44.3 42.4

其它本地贷款额(按年计) 21.9 21.4 15.0

港元 M-3(按月) 2.0 -1.3 1.2

港元 M-2(按月) 2.1 -1.3 1.2

港元 M-1(按月) 3.6 -3.7 0.9

港元 M-1(按月)* 4.2 -3.0 3.8(完)

注: * 经季节因素调整.

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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