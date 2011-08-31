〔香港数据〕7月份M-3货币供应按年增加9.3%--金管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,今年7月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加9.3%.具体变幅如下(单位为%):
7/2011 6/2011 7/2010
港元 M-3(按年) 9.3 8.3 4.3
港元 M-2(按年) 9.4 8.4 4.4
港元 M-1(按年) 15.5 12.5 12.5
港元 M-1(按年)* 15.4 12.5 12.5
有形贸易贷款额(按年计) 36.5 44.3 42.4
其它本地贷款额(按年计) 21.9 21.4 15.0
港元 M-3(按月) 2.0 -1.3 1.2
港元 M-2(按月) 2.1 -1.3 1.2
港元 M-1(按月) 3.6 -3.7 0.9
港元 M-1(按月)* 4.2 -3.0 3.8(完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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