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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 13:02 BJT

〔表格〕银河娱乐中期净利按年减少20.4%,为3.78亿港元

路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的上半年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　 　 　 2011年中期　 2010年中期

每股基本盈利(港元) 0.093 0.121

净利 378.31 474.98

注:银河娱乐为澳门博彩娱乐事业经营者.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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