〔表格〕银河娱乐中期净利按年减少20.4%,为3.78亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的上半年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年中期 2010年中期
每股基本盈利(港元) 0.093 0.121
净利 378.31 474.98
注:银河娱乐为澳门博彩娱乐事业经营者.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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