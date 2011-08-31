〔香港个股〕中国中材称正洽谈海外收购,每个规模约10-100亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材(1893.HK)周三称,正在洽谈海外收购,每个规模约10-100亿元人民币.
该公司高层并表示,收购对象主要是水泥技术装备和新材料.
中材此前公布,今年中期净利按年升逾七成,为7.66亿元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 撰写 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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