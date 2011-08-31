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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 12:44 BJT

〔香港个股〕中国中材称正洽谈海外收购,每个规模约10-100亿元人民币

路透香港8月31日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材(1893.HK)周三称,正在洽谈海外收购,每个规模约10-100亿元人民币.

该公司高层并表示,收购对象主要是水泥技术装备和新材料.

中材此前公布,今年中期净利按年升逾七成,为7.66亿元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 撰写 陈敏; 审校 张喜良

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