〔香港个股〕中国中材觊觎欧美收购机会,股价大涨逾一成(更新版2)

(新增分析师评论和股价表现)

* 部署"走出去",正洽谈多个欧美收购项目

* 每个项目价值10-100亿元人民币

* 水泥产能收购成本高,自建更划算

* 股价收盘劲扬逾11%

记者 梁慧仪/梁淑芬

路透香港8月31日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)正积极部署"走出去"战略,并正在欧美国家洽谈多个项目,每个价值10-100亿元人民币,加上上半年业绩大增,刺激股价涨逾一成.

中材股份总裁李新华周三在记者会上透露,公司正就收购多个欧美的水泥技术装备及新材料领域项目进行洽谈,假如事成的话,将为公司海外拓展迈出一大步.

"这两年是做海外并购的好时机,因为人民币升值,也有利公司进行全球战略布局,"李新华说.

人民币升值,加上欧美国家受债务危机拖累经济走疲,海外资产价格在中国企业的眼中更为划算.

"以公司的规模,去做(收购)也不足为奇,关键是做什麽,"大华继显分析师布家杰称,由于中材在内地的发展已很成熟,再拓展的空间有限,走出去也是很自然的事.

他相信,海外收购会对中材未来的业绩有所提升;不过这也需要一些时间,以及视乎是买技术还是把生意买过来.

中材股份午盘涨幅由早盘收市的4.5%显着扩大至11.8%;最终收高11.35%,报4.71港元.

不过,今年以来中材股份的股价在同侪中明显逊色,累计跌近25%;而水泥行业龙头股如中国建材(3323.HK)、安徽海螺(0914.HK)则分别累计上扬47%和34%.

新鸿基金融分析员苏沛丰表示,中材今年以来的跌幅较其他水泥股多,因投资者较为偏好龙头纯水泥股,对于中材和北京金隅(2009.HK)等混合其他业务的公司的估值较低一些.

**全球布局**

李新华指出,在全球布局是中材股份的发展趋势,因公司本身已有不少产品出口海外;海外并购能将公司的技术进一步提升,同时亦可协助被并购企业节省成本.

公司预计全年新签合同额将超过300亿元人民币.其中上半年已完成232.59亿元,因期内获得大额订单包.而下半年料将回复正常情况.

该公司的新材料板块主要从事生产太阳能多晶硅熔炼器、风电叶片及玻璃纤维产品.

在水泥业务方面,中材股份董事长谭仲明表示,公司的水泥业务以西部市场为主,上半年公司没有进行并购,因为今年以来水泥价格持续走高,收购价格也因此较昂贵.

"按我们目前的分析,自建生产线的成本比收购更低."他说,未来公司仍会以并购及自建并重.

该公司预计今年全年水泥及熟料销量超过6,000万吨.目前,公司控制的水泥产能达7,600万吨,在建14条生产线,全部建成後将新增产能2,320万吨.其中今年底投产的有九条,涉及产能1,500万吨.

截至6月底止半年,中材股份的净利按年升逾七成,为7.66亿元;公司持有的现金及现金等价物总值120.7亿元.(完)

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