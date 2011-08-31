〔香港热股〕银河娱乐午後一度大涨逾5%,稍早公布中期净利跌两成

路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三午後开盘一度大涨逾5%至近两周来高点.该公司稍早公布,中期净利按年减20.4%.

银河在中午港股收盘时间公告,中期净利为3.78亿港元,较上年的4.75亿港元下降,也远低于市场预估的8.28亿港元.[ID:nCH0077181]

本地时间下午1:41时,银河上涨3.25%至19.72港元,稍早一度高见20.2港元,为8月18日22.45港元以来盘中最高.(完)

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