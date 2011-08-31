〔香港股市〕恒指收高,本月为2008年金融危机以来最差单月表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---港股8月录得2008年金融危机爆发以来最差单月表现;尽管周三连续第三天上涨,不过整体成交清淡继续暗示涨势不足以说服投资者.
恒生指数.HSI收高1.64%报20,534.85点,恒生国企指数.HSCE上扬1.83%报10,943.29点.
上海股市沪综指.SSEC收复早盘失地并小幅收高0.03%,至2,567.34点,A股成交量降至两个月低位,酒类生产商走高,抵消钢铁股下跌的拖累.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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