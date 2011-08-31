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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 16:21 BJT

〔香港股市〕恒指收高,本月为2008年金融危机以来最差单月表现

路透香港8月31日电---港股8月录得2008年金融危机爆发以来最差单月表现;尽管周三连续第三天上涨,不过整体成交清淡继续暗示涨势不足以说服投资者.

恒生指数.HSI收高1.64%报20,534.85点,恒生国企指数.HSCE上扬1.83%报10,943.29点.

上海股市沪综指.SSEC收复早盘失地并小幅收高0.03%,至2,567.34点,A股成交量降至两个月低位,酒类生产商走高,抵消钢铁股下跌的拖累.

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