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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 15:51 BJT

〔香港个股〕银河娱乐预估今年博彩收入增速强劲,全年将超30%

路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三表示,今年博彩收入增速强劲,预料全年成长率可达30%以上.

该公司副主席吕耀东在业绩记者会上作上述表示.

银河娱乐稍早公布中期净利按年减少约20%,但扣除一次性开支的核心净利成长强劲,带动股价午後一度大涨逾5%至近两周高点.

本地时间下午3:44时,银河娱乐涨1.68%至19.42港元,稍早上扬至20.2港元,为8月18日22.45港元以来盘中最高;大盘恒生指数.HSI升1.13%.(完)

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--记者 方蕊/李珊珊; 审校 张喜良

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