〔香港个股〕银河娱乐预估今年博彩收入增速强劲,全年将超30%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三表示,今年博彩收入增速强劲,预料全年成长率可达30%以上.
该公司副主席吕耀东在业绩记者会上作上述表示.
银河娱乐稍早公布中期净利按年减少约20%,但扣除一次性开支的核心净利成长强劲,带动股价午後一度大涨逾5%至近两周高点.
本地时间下午3:44时,银河娱乐涨1.68%至19.42港元,稍早上扬至20.2港元,为8月18日22.45港元以来盘中最高;大盘恒生指数.HSI升1.13%.(完)
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--记者 方蕊/李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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