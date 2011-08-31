〔港股业绩〕银河娱乐中期净利按年减少20%,但核心净利成长强劲(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 银河中期净利因一次性支出而按年减少
* EBITDA较预期佳
* 赌业增长力道持续
* 股价一度大涨逾5%
路透香港8月31日电---澳门赌场营运商--银河娱乐集团有限公司(0027.HK)周三公告中期净利按年减少约20%,但扣除一次性开支的核心净利成长强劲,带动股价午後一度大涨至近两周高点.
银河娱乐中午收盘时公告,中期净利为3.78亿港元,较上年同期的4.75亿减少,也低于市场预估的8.28亿;中期营业额为136.66亿港元,较上年同期的85.71亿港元升约60%.公司中期不派息.
但公司表示,若扣除5月开幕的"澳门银河"开办前开支8亿港元以及换股票据衍生部份公平市价(mark to market)亏损等共11亿港元,中期净利为13亿港元,较去年同期的6亿港元大增117%;中期未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为18亿港元,同比增长84%.
皇家苏格兰分析师Philip Tulk说,"我原先估计(澳门银河)开支在1到1.25亿港元.他们一定是赶工开幕,所以对于盈利有着明显的影响."
本地时间下午3:25时,银河娱乐持平报19.12港元,稍早一度大涨逾5%上扬至20.2港元,为8月18日22.45港元以来盘中最高;大盘恒生指数.HSI升0.63%.
公司并在公告中指出,第二季度经调整EBITDA再创新高达11亿港元,同比增长93%,也是集团连续第十一个季度录得经调整EBITDA增长.
而5月15日开幕的澳门银河,开业47天录得经调整EBITDA 3.76亿港元,贡献第二季EBITDA约34%.公司称,物业将在年底前全数推出,届时会有2,200间酒店客房.
在中国赌客蜂涌而至下,澳门娱乐业中期净利不少翻倍增长,稍早公布业绩的美高梅中国(2282.HK)2011年中期净利按年增长380%至19亿港元,金沙中国(1928.HK)中期净利按年增115.4%,至5.4亿美元.澳门最大赌场业者--澳门博彩控股(0880.HK)2011年中期净利大增70%.
市场人士表示,在澳门赌业前景看好下,预估即将公布的8月博彩收入将达约30亿美元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良/曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。