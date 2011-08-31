敬告客户:特别报导--中国民众觉醒的"税"意,是税改的动力抑或阻力?--PDF版本****

外围经济环境动荡,为"中国增长故事"带来新一轮挑战.想方设法促内需是支撑经济增长的最直接方法.在中国引起热议的税改,能否成为推动消费的一股力量?

2011年,正成为中国民众的"税收意识大觉醒年".从春季个税修正案引发的全民大讨论,到初秋一份伪造的国税总局"47号文"制造的乌龙迷局,一系列与税负有关的话题不断牵动公众的敏感神经,引发争议.

财政部财科所及国家税务总局税收科研所的专家们提议,最可行的减税方案包括:降低与百姓密切相关生活必需品的流转环节的税率,或将增值税率由17%降至13%,既可惠及全民,又可应对通胀.

但税改的方向有,现实推进难,最终还得看各方的博弈.

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