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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 16:59 BJT

〔离岸人民币〕香港7月底人民币存款按月增3.4%至5,722亿元--金管局

路透香港8月31日电---香港金融管理局周三公布,7月底香港人民币存款按月增3.4%,达5,722亿元.

金管局并公布,跨境贸易结算的人民币汇款总额由6月份的2,050.9亿元人民币,减少至7月份的1,489.7亿元.

香港截至6月底人民币存款为5,536亿元.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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