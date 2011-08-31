〔港股业绩〕世茂房地产中期核心盈利升近四成,增派股息

路透香港8月31日电---以长三角为基地的房地产商--世茂房地产(0813.HK)周三宣布,中期的核心业务纯利按年上升38.7%,受惠物业销售入账金额增加.公司并增加每股派息近五成.

截至6月底止半年,世茂房地产的核心业务纯利为23亿元人民币,按年增长38.7%;计及投资物业公允价值收益後的净利则升59.3%,为38亿元.董事会建议派中期息每股0.22港元,按年增加46.7%.

世茂房地产主席许荣茂在业绩声明中称,政府调控市场过热的监管政策,或会令行业发展短暂放缓,但相信该等政策对房地产市场长期稳定发展有利.

"集团已就于二三线城市推行限购令等其他监管政策,落实应对措施以减轻对销售的影响."许荣茂说.

今年上半年,世茂房地产实现房地产合约销售额143亿元,占全年目标360亿的四成左右.许荣茂说,公司的销售高峰期为下半年,大部份预售证也于下半年取得,有信心达全年销售目标.

世茂房地产收高4.6%,报8.19港元,表现优于恒生.HSI1.6%的涨幅.该股过去一个月下跌24%.(完)

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