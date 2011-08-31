〔港股业绩〕世茂房地产中期核心盈利升近四成,增派股息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月31日电---以长三角为基地的房地产商--世茂房地产(0813.HK)周三宣布,中期的核心业务纯利按年上升38.7%,受惠物业销售入账金额增加.公司并增加每股派息近五成.
截至6月底止半年,世茂房地产的核心业务纯利为23亿元人民币,按年增长38.7%;计及投资物业公允价值收益後的净利则升59.3%,为38亿元.董事会建议派中期息每股0.22港元,按年增加46.7%.
世茂房地产主席许荣茂在业绩声明中称,政府调控市场过热的监管政策,或会令行业发展短暂放缓,但相信该等政策对房地产市场长期稳定发展有利.
"集团已就于二三线城市推行限购令等其他监管政策,落实应对措施以减轻对销售的影响."许荣茂说.
今年上半年,世茂房地产实现房地产合约销售额143亿元,占全年目标360亿的四成左右.许荣茂说,公司的销售高峰期为下半年,大部份预售证也于下半年取得,有信心达全年销售目标.
世茂房地产收高4.6%,报8.19港元,表现优于恒生.HSI1.6%的涨幅.该股过去一个月下跌24%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。