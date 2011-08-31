〔港股业绩〕北京控股上半年净利按年升5.6%,惟天然气业务利润下滑

路透香港8月31日电---主要在中国从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)周三公布,今年上半年净利同比增长5.6%,惟作为核心业务的天然气业务利润下滑.

这家属北京市政府的红筹公司在公告中称,2011年1-6月的净利为16.51亿港元,去年同期为15.63亿港元;每股基本盈利1.45港元,派发中期股息每股0.25港元.

近年为北控盈利增长动力的天然气业务,上半年则因售气量下降逾4%至34.5亿立方米,加上输气管道费用开支增加,导致净利按年跌4%至11.56亿港元.

北控表示,售气量减少主要受北京供暖时间较上年减少一周,以及二季度以来燃气热电厂提前停机检修的影响.

城市供气及管道业务合占其整体经营溢利比重七成,馀下三成主要来自啤酒和水务的贡献.期内,燕京啤酒(000729.SZ)和北控水务(0371.HK)对北控的利润贡献分别按年升9.6%及66%;高速及收费公路业务盈利则基本持平.

北控周三收盘微涨0.13%,报37.6港元;过去一个月累计跌4.6%.(完)

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