〔中港个股〕中国建行称美国银行出售的H股中,约62%售予机构投资者

路透香港8月31日电---按市值计为全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三称,其股东美国银行(BAC.N)此前出售约130.77亿股H股之中,约62%售予机构投资者,馀下则售予境外基金.

不过,公告没有披露这些机构投资者及境外基金的身份.

建行的公告并显示,本次减持後,美国银行仍持有建行约125.2亿股H股,占H股股本比重5.01%,减持前持股为10.24%.而每股转让价格为4.94港元.

美国银行周一晚宣布,为充实资本,该行向数名投资者出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]

两位消息人士对路透表示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]是从美国银行购入中国建行股份的投资人之一.[ID:nCN8486552]

建行H股周三收涨2.3%,报5.78港元;其A股亦升1.1%,报4.59元人民币.(完)

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