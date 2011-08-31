〔中港个股〕中国建行称美国银行出售的H股中,约62%售予机构投资者

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月31日电---按市值计为全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三称,其股东美国银行(BAC.N)此前出售约130.77亿股H股之中,约62%售予机构投资者,馀下则售予境外基金.
不过,公告没有披露这些机构投资者及境外基金的身份.
建行的公告并显示,本次减持後,美国银行仍持有建行约125.2亿股H股,占H股股本比重5.01%,减持前持股为10.24%.而每股转让价格为4.94港元.
美国银行周一晚宣布,为充实资本,该行向数名投资者出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]
两位消息人士对路透表示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]是从美国银行购入中国建行股份的投资人之一.[ID:nCN8486552]
建行H股周三收涨2.3%,报5.78港元;其A股亦升1.1%,报4.59元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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