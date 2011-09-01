《香港报摘》--经济日报9月1日

* 要闻版头条:

--港股曙光现,聚焦中美松银根.港股创下10年来最差的8月表现,瑞银认为中资股达到熊市水平.

* 其他:

--国务院副总理李克强呼吁香港及澳门政府,密切注意国际经济及金融形势的新变化,努力防范风险.

--港交所(0388.HK)称香港目前由联交所集中发布股价敏感资讯的模式,是经过市场谘询及立法会讨论後制定的,由公司自行发布资讯未必适合.

--香港人民币存款6月仅录得48亿元人民币单月增幅後,7月单月增幅虽已回升至186亿元,但仍较今年1-5月明显放缓.跨境贸易结算的人民币汇款总额较上月急跌27.4%,为今年2月来首次录得下降.

--北京控股(0392.HK)上半年纯利按年升5.6%至16.5亿港元,啤酒销量升14.8%.公司副主席兼燕京啤酒董事长李福成表示,啤酒产能及销量望五年内达到800万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.