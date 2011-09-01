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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月1日

路透香港9月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7875港元HKD=)

美股道琼工业指数周三收高53.58点或0.46%,报11,613.53点,但标普500指数.SPX本月录得逾一年来最大月度跌幅,

过去数日的大幅上扬尚不足以修复美国评等遭调降以及对该国再陷衰退的担忧对市场造成的损害.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.190 1.99 90042 15.823 -0.48

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.960 0.83 165251 5.283 1.60

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.170 0.93 585596 79.697 0.88

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.960 2.96 210187 19.708 0.75

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.500 1.79 89715 10.007 -0.33

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 98.520 1.36 37133 7.672 -0.23

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.560 1.73 616204 67.845 0.88

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.930 1.84 34546 5.134 0.87

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.150 1.83 502319 16.471 -0.18

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 29.060 3.09 118006 22.630 -0.09

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.560 2.09 69812 3.808 -0.31

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.360 -2.77 31025 5.196 1.09

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.260 -1.62 6494 1.889 -49.35

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.660 1.14 73127 0.414 -1.36

--整理 李珊珊

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