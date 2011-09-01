《香港报摘》--信报9月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下珠宝旗舰周大福昨天已正式向联交所递交上市申请,预料年内可实现上市集资30-40亿美元.按最乐观的估计,周大福上市後市值最高料可达2,080亿港元.
* 其他:
--财政部的50亿元人民币零售债券昨日截止认购,消息指出,整体的认购金额有机会接近200亿元人民币,估计是历来零售人债认购金额最多的一次.
--去年10月上市的四环医药(0460.HK)股价自去年底以来下跌不止.集团昨日公布上半年亮丽的业绩,兼派发中期及特别息後,股价反弹逾13%.董事会主席车冯升称有意进生物行业.
--iPhone等智能手机刺激数据用量激增,数码通(0315.HK)年度纯利大增157%.公司总裁黎大钧称,网络建设已打好基础,後续投资额有限,而服务收入维持高增长,预料前景继续向好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。