《香港报摘》--信报9月1日

* 要闻版头条:

--新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下珠宝旗舰周大福昨天已正式向联交所递交上市申请,预料年内可实现上市集资30-40亿美元.按最乐观的估计,周大福上市後市值最高料可达2,080亿港元.

* 其他:

--财政部的50亿元人民币零售债券昨日截止认购,消息指出,整体的认购金额有机会接近200亿元人民币,估计是历来零售人债认购金额最多的一次.

--去年10月上市的四环医药(0460.HK)股价自去年底以来下跌不止.集团昨日公布上半年亮丽的业绩,兼派发中期及特别息後,股价反弹逾13%.董事会主席车冯升称有意进生物行业.

--iPhone等智能手机刺激数据用量激增,数码通(0315.HK)年度纯利大增157%.公司总裁黎大钧称,网络建设已打好基础,後续投资额有限,而服务收入维持高增长,预料前景继续向好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.