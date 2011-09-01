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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 08:37 BJT

《香港重要政经日程》--9月1日-9月5日

=====================今日香港主要政经消息===========================

9月1日(四)

--11:30 中国高速传动(0658.HK)上半年业绩记者会.

--12:15 YGM Trading(0375.HK)股东周年大会.

--14:30 私人财富管理及投资公司London and Capital Asia Ltd开业记者会.

-- 信和置业(0083.HK)公布年度业绩.

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9月2日(五)

-- 中国卫生控股(0673.HK)年度业绩公告.

--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.

--10:30 大同集团(0544.HK)股东特别大会.

--11:00 精优药业(0858.HK)股东周年大会.

--14:30 汉登控股0448.HK股东周年大会.

*9月5日(一)

--09:45 金宝通(0320.HK)股东周年大会.

--10:00 国金资源控股(0630.HK)股东特别大会.

--10:30 汇丰公布8月采购经理人指数(PMI).

--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.

--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东特别大会.

--15:30 东星能源(0668.HK)股东周年大会.

--16:00 雅天妮(0789.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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