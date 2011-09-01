《香港报摘》--其他报纸重要消息9月1日

* 明报

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示,港交所于6至7月已开始采购新的防御系统,现时已将系统升级,花费数百万港元,他强调入侵网站的黑客具组织性,而当时没有其他公平地发布敏感资料的方法,停牌是唯一选择.

--金银业贸易场理事长张德熙表示,人民币计价公斤条黄金产品的筹备已进入最後阶段,估计将于10月份正式推出.他预期市场对该产品有强烈需求,经初步商议,估计每周黄金交易量上限或可提高至高于1万吨水平.

--美银(BAC.N)成功配售建行(0939.HK)(601939.SS)H股约131亿股股份.据通告披露,有关股份并不设禁售期.美银亦承诺,未来12个月无计划增持或减持建行股份.

* 星岛日报

--国务院副总理李克强周三(31日)在乌鲁木齐会见行政长官曾荫权.曾荫权表示,已要求财政司司长曾俊华及金管局总裁陈德霖于10月访京,与内地官员商讨安排,希望能够落实有关人民币业务的时间表及就具体安排达成协议.

--市场消息透露,中式餐饮连锁集团小南国,计画今天起开始上市前推介,9月12日开始路演,集资约1.5亿至2亿美元(11.7亿至15.6亿港元),安排行为美银美林及渣打.

--市传电讯盈科(0008.HK)将旗下电讯业务作为商业信托方式上市最快下周上市聆讯,争取10月底上市,集资约156亿港元.

--香港置地早前以29.1亿元人民币投得北京王府井商用地.命名为王府井国际品牌中心,势发展为北京市国际级地标,预计总投资将逾58亿元人民币.

* 苹果日报

--数码通(0315.HK)公布,截至6月底全年盈利,大升1.5倍至7.54亿港元.总裁黎大钧表示,若现金无出路,可能会向股东派发特别股息,并维持全年派息100%的政策.

* 东方日报

--中远国际(0517.HK)公布,截至6月底止,半年纯利同比倒退31.5%,至2.34亿港元.董事总经理王晓东表示,料下半年新集装箱需求受整体航运业影响而放缓,导致集装箱涂料需求转弱,又指收购母公司资产仍在研究,未有时间表.(B07)

--上海石化(0338.HK)副董事长王治卿表示,7、8月份公司炼油业务仍然亏损,但公司整体仍有盈利.他称,在目前国际原油价格水平下,若内地成品油不加价,炼油业务下半年料继续亏损.

--北京控股(0392.HK)集团主席王东表示,自宣布退出机场高速公路後,母公司正与国资委就交换资产进行洽谈,但未有详情披露.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)旗下南韩第一银行员工周三(31日)再就新薪酬方案罢工,集团暂未计划重开受影响的42间分行.

* 文汇报

--重庆机电(2722.HK)董事长谢华骏表示,虽然面对欧美经济不景气的形势,但该公司仍会积极拓展海外市场,包括希望从海外获得更多的技术以及增加该公司产品在海外销售.

* 大公报

--世茂房地产(0813.HK)公布,上半年核心业务纯利同比增38.7%至23亿元人民币.副主席许世坛表示,集团的销售将在下半年进入高峰期,若9、10月合同销售能够超过40亿元人民币,则全年有机会超过原定的360亿元人民币目标,届时集团将重启土地并购计划.

--中国交通建设(1800.HK)执行董事兼董事长周纪昌表示,希望今年毛利率水平按年有所增长;又指现时集团与利比亚政府签订合同约涉22亿美元,主要为房屋建设,而现时工程进度已完成20%,暂知当地的设备及建设仍完好无缺.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.