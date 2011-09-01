〔港报财经评论〕粉饰月结反弹像样--信报9月1日

粉饰月结反弹像样 /陆文

美股上日”扭腰”先跌後升,8月消费信心大跌至44.5的疑虑,由上次联邦储备局会议内容涉及推出若干疑似QE3措施,包括与失业率及通胀率挂钩,令”量化梦”延续,稍後总统奥巴马将提出刺激经济及创造就业方案带来憧憬,连同欧盟亦有扶助银行融资方式考虑中,着实有利看好的投

资者在9月份作反击.至于上述新措施最终成效及推出可行性却是後话,在市场正预期全球经济及企业盈利前景大作折扣,连同过去数月股价累积跌幅大,过淡情绪有助诱发一次像样反弹.昨天恒指一下子重返近日预期的20,500点水平收市,对一批喜欢逐浪承受风险者有回报,今次会否促使大量沽空货回补,还要看看好的投资者在欧美安排疑似QE3出台前能否令投资者愿意放下赌注,在炒上落市好看淡的投资者均易受损.昨天大市明显趁势出现一次月结反弹,令恒指连升三天累积近千点升幅,这段大上大落的飘忽市况,亦是维持建议投资者善用持有沽炒波幅,不少超卖股份具反弹值博率呢.

踏入9月份,对後市的探讨基于大市跌破一年多形成的圆顶,後市进入一个漫长的反覆回落势头机会大,短期挑战20,500-21,000点机会不低,但对中线造淡投资者宜减磅及针对弱势股反弹作沽空部署,估计9月份会是先升後回,稍後再作较深入探讨.

列出今年8月份是过去10年最差的一次,截至上日计下跌9.96%,昨天反弹後依然有8.36%跌幅,差距反映昨天个别股份午市後有明显的粉饰橱窗活动,除了恒指由20,263点急升至近全日高位20,535点收市,不少股份在这时段内急升5%-10%,包括胜狮(0716.HK)全日上升12.4%.月内跌幅大的蒙古能源(0276.HK)升20%、李宁(2331.HK)升15.6%、四环医药(0460.HK)弹13.9%及英皇钟表珠宝(0887.HK)升9%,这批股份均见大成交反弹,部分可视为补淡仓计数,亦有涉及”庄家”与基金配合月结前造好结算价的表现.8月份恒指大跌,个别股份累积跌幅更大,以不少投资者视为五穷六绝後入市博七翻身的股份,结果在7月、8月间跌幅扩大,以李宁为例,由7月初14港元,下跌至8.25港元才见昨天反弹,收报10.7港元.一批民企股受浑水指控下跌幅骇人,亦是导致投资者及基金月内入市信心大减,甚至有颇大比例的个股沽空活动,可视为造就昨天恒指与个股尾市有明显的月结粉饰活动的重要元素.(P27)

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大量短仓利欧罗兑美元向上破关 /苏子

欧罗兑美元自8月中旬开始,便主要在20天保历加通道中轴及顶部阻力间横行争持,期间通道的中轴支持线及顶部阻力线的斜率已自1.4298及1.4508水平逐步上升,反映汇价向上作出重大突破的机会较高.由于昨天通道的顶部阻力线已升至7月4日的1.4578高位阻力附近,因此,稍後欧罗兑美元一旦如预期般向上突破,由于技术上已出现双重突破,故理论上属假突破的可能性已下降,投资者采取破位追市的策略应有较高的赢面.

欧债危机在可见将来相信难以有具体的解决方案,故市场炒作欧债危机的负面因素只会是没完没了.不过,今年以来,欧罗汇价一直对危机反应冷淡,兑美元更持续企稳在1.40心理关口以上波动,其偏强的走势,已使一众因欧债危机而入市建立欧罗兑美元短仓的投资者大感失望.欧罗及美元这两大市场热炒的主要货币,若以长线的角度来看,两者其实也没有长线买入持有的理由,原因是这两大货币同样受到债务危机所困扰,市场上同样以看淡者占大多数.欧罗区及美国的债务危机,要看哪国率先爆煲,届时欧罗兑美元才可以打破目前横行上落市的困局.换个角度看,即目前欧罗兑美元不上不下的走势,正正反映市场相信欧罗区及美国的债务危机出现”爆煲”机会暂时仍低,因此,这两大货币才可以被市场普遍看淡之馀,仍未出现一泻如注的跌势.

欧债危机”爆煲”的机会肯定远较美债危机高得多,原因十分简单,欧罗区不像美国般,由一个财金政策主导,欧罗区各国目前可用各自为政、一盘散沙来形容,而且欧罗区的欧猪等弱国在强国如德法身上”检便宜”的情况若持续下去,最後如果连德国这龙头大哥亦受不了,届时便到了危机真正爆煲的时机了.所以用较长线的角度来看,那些已入市建立欧罗兑美元短仓的投资者并没有错,只错在选错了入市时机而已.由于目前市场上已有大量投资者建立了欧罗兑美元短仓,相信市场大户最终或将迫使汇价向上作出重大突破,待大量短仓无奈地作出止蚀行动後,届时欧罗兑美元才会回复中长期弱势.

何时才是最佳入市建立欧罗兑美元中长线短仓的时机?便是待一众小投资者已不敢再入市建立欧罗兑美元短仓之馀,更被迫作出止蚀行动时.现阶段看,如看见欧罗兑美元升破20天保历加通道顶部阻力及7月4日的1.4578高位阻力收市,应该采取顺势买入的策略才对.一旦欧罗兑美元成功破关而上,小心小投资者愈是不相信汇价会升,汇价却愈是升得快而狠.(P29)