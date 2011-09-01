〔港报财经评论〕洗仓股浴火, 翻身有迹寻--经济日报9月1日

洗仓股浴火,翻身有迹寻 /林瑞芬

恒指重越双底颈线20,500後,又自行制造上落波动,但一步到位双底量度目标的可能性暂时不大,始终外围经济不配合.据欧洲统计局公布,经季节调整,欧元区7月份失业率高达10%,美国也超过9%.技术上,依目前港股市反弹成交偏低来看,弱势反弹明显,突破双底後反弹浪随时行人止步,若出现转淡讯号将以失守短期上升轨19,200左右为参考.年初以来,不少股份经历洗仓後,小投资者受创不轻,连大户也损失严重,有”欧洲股神”之称富达中国特殊情况基金经理安东尼波顿在接受访问时就表示,所管理的中国基金表现令人非常失望,并计划在2013年4月合约届满後不再续约,看来此役对其信心打击甚大.

神威药业截至2011年6月底止半年营业额升12%至10.48亿港元.纯利升4%至4.39亿港元,基本每股盈利53港分,中期息每股11港分.期内,毛利率从69.5%下降至66.6%.惟上半年面对经营环境恶劣及政策干预下,盈利维稳已难能可贵,股价反弹是市场作出嘉许.技术上,神威从30港元高位跌穿20港元视为双顶跌破,量度跌幅近10港元已超额完成,死猫弹试12.5港元为短线阻力位.要判断药业可否再令投资者重拾信心,先要探讨药业股被抛售主因,一来以欧洲投资者为主的长线基金受外围股市拖累,不惜斩仓套现应付赎回.二来,就是中国内地对药品限价政策.就第一个疑虑,经大挫股份,相信斩仓沽盘已消化得七七八八,现水平低位抛售压力大大纾缓.但问题还是在药品限价问题,事关中国内地通胀增速只能微调而不是大调,发改委对药品价格的控制料仍严峻.短线参与药业股反弹游戏,暂时都是以见好即收为妙.

总括而言,从盈利方向研究,行业政策需要利好.公司毛利所受压力有望纾缓.现金流充裕,应收帐无大增.派息稳定.季节性因素令下半年惯性多赚,公司愿意增持或回购,暗示企业水头充足之馀,同时变相减少股票供应,对稳定股价会有一定支持作用.(010)

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国企盈利放缓,前景未见明朗 /余少文

H股上半年业绩,撇除长期停牌股份,是近年来首次在8月底前派完中期成绩表.粗略计算,H股上半年盈利6,973亿元人民币,平均每股H股赚55亿元人民币,可惜较去年同期只增长22%,相反去年上半年较前年同期增长37%,反映今年上年盈利放缓,或显示中国内地上半年经济滑落.当然,最赚钱H股依然是内银股,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)是最赚钱的4家上市H股,九行合共盈利4,117亿元人民币,占H股上半年总盈利的59%.但以行业盈利增长表现来看,不及建材、地产和医药行业,只是地产和医药行业有个别股份盈利急升,从而拉高行业盈利水平.

至于内银股和建材股的盈利增长较为平均,内银股由增长28%-57%不等,建材股增长则由54%至2.4倍不等,显示相关行业在上半年处于上升周期,相信下半年保持高增长并不困难.内银股强劲增长,但人民银行突然出新招,打击中国内地银行透过保证金来增加贷款能力,将存款准备金范围扩大在到保证金等项目,到今年底会在市场抽走约9,000亿元人民币资金,中小银行所受压力较大银行更为明显,或会影响第四季以及明年上半年贷款能力,甚至乎有集资压力.建材股方面,上半年受惠中国推动保障房等政策,安徽海螺(0914.HK)和中国建材(3323.HK)半年盈利急升超过2倍,今年高增长并无难度,彭博料海螺、中建材、中材股份(1893.HK)、金隅股份(2009.HK)等今年预测PE由7倍至11倍不等,加上保障房在未来五年是中国推动项目,相信建材股仍有上升空间.

中国内地现时水泥使用率只有85%,但各省区纷纷在建、拟建新的生产线,令人担心明年产量会出现过剩.当然,高盛并不同意这看法,反认为水泥市场明年发展潜力佳,预计供应增长将会持续滞後于需求增长.不排除建材股今年馀下时间仍有炒作空间,故海螺和中建材仍有短线留意价值.(008)