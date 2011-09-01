〔港报社评〕今学年减压需求特大--星岛日报9月1日

新学年开始,学生怀着各种心情上学,有的开开心心与师友重过校园多姿多采的生活,有的担忧适应不了新环境或学业追不上.今年由于中学转制到了接受公开试考验的关键时刻,为师生添加了新的压力.最近陆续有多份师生压力调查报告发表.每逢学年开始,都是压力高峰期,到大家逐渐适应下来後,压力有所纾缓,到考试期近恢复紧张.今年压力特大,源自两个公开试的新转变.

中学由七年转制到六年,新学年将举行第一届中学文凭试,和最後一届中七高级程度会考.中学文凭取代中五和中七两个会考,新高中学制年,课程大改革,学生成绩将首次面对公开试考验.成绩高低,不只是学生个人的事,还影响到教师和学校.新文凭试难,测考验师生.公开试对师生的压力向来大,两个会考推行多年,至少有前规可循,有以前的试题作参考,还有补习社为学生”打补针”,帮忙解决”贴”题和答题困难.这些累积多年的经验和部署,因新高中学制而要重新适应.

两批落第生,一起抢饭碗.今年的中七学生,参加末代高考,有旧例可循,大学学额没有减少,要的是”许胜不许败”,一旦跨不进大学门槛,再没有补考,就要与中六文凭试毕业生一起竞争有限的副学士和”社会大学”学额.今年新增压力,有的可随时间纾缓,例如对课程的陌生感,会在几年後大家适应新制度後消减,但在过渡期间,各有关方面宜特别留意师生情绪,提供减压辅导,在升学途径和就业方面,尽量纾缓求过于供的情况.(A06)