〔港报社评〕唐英年拒撤回"垃圾论",未能起应有示范作用--明报9月1日

香港政务司长唐英年的”垃圾论”,引起广泛强烈反弹,保持约半月缄默之後,昨日唐英年回应批评时虽然保持低姿态,不过,警方在中国副总理李克强访港的保安措施,压制示威、言论、表达、采访自由和侵犯市民基本权利的实质,愈趋清晰情况下,唐英年当日疾言厉色的”完全是垃圾”论,实际上并不恰当,但是他不撤回垃圾论,也不向市民道歉,使人失望.唐英年作为香港特区第二把手,未能实事求是,使人对港府声称捍卫香港核心价值的诚意,有重大疑虑.

关键在警方压制自由唐英年对此不置一词.就警方的保安安排,当日有记者以英语问唐英年,说”有批评指有关(即警方)保安安排违反言论自由及新闻自由”,唐英年以英语回答,严辞指摘有关批评”完全是垃圾”从语意和内容,唐英年的反击指向清晰,对象明确,这是一次完全对接的一问一答,若说箇中有误会,则会使人更混淆了.

唐英年把”官方摄制队”升格为”官方媒体”,把”官方拍摄领导人的活动”,赋予”官方传媒采访”的职能,这是移花接木,把官方宣传人员打扮为传媒人员,进行采访,然後交给传媒发布,这是对传媒功能的极大扭曲,若这就是港府心目中”新闻自由”的香港核心价值,就使人不安.唐英年说”传媒采访官方活动的安排可以有进一步调整、优化空间”云云,严格而言这是空话,因为问题不在采访安排,问题在于政府的取态是否以政治挂帅.所以,从唐英年昨日的讲话,对于港府所谓捍卫新闻自由等核心价值,只能听其言,观其行.(A04)