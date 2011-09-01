〔港报社评〕发展中菲关系须着眼长远--文汇报9月1日

中国国家主席胡锦涛昨日在中国人民大会堂同来华进行国事访问的菲律宾总统阿基诺举行会谈.胡锦涛就发展中菲关系提出五点意见,阿基诺完全赞同胡锦涛的重要意见.中国睦邻安邻富邻的政策,以及中方愿与各方一道共同把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海的立场,最符合包括菲律宾在内的东盟国家的长远利益.菲律宾不应一边在南海问题上挑釁中国核心利益,一边在经济上分享中国发展红利.

随着金融危机接连重创欧美经济,中国对外经贸与投资也开始出现”战略东移”趋向,更加重视亚洲和新兴国家市场.中国在发展与欧美等大国经贸关系的同时,亦注重与周边国家的经贸合作.一个多月前,阿基诺还在声称在南海问题上”不能被大国欺负”.而临行前,他却用”结婚50年的夫妻”形容中菲关系,并明显放低在南海问题上的调门.阿基诺此访重点在于推动中菲经贸合作,吸引中国投资,分享中国发展红利.

阿基诺昨日表示,南海问题不是菲中关系的全部,不应影响双边关系的发展.阿基诺此话基本不错,但南海问题却是菲中关系极其重要的一环.阿基诺访华之前,据环球网论坛的调查显示,很多中国网民认为中菲关系中最敏感的一环——南海争端,是中国网民对菲最不满的议题.

中国在南海问题上的立场和主张是一贯的、明确的.中方一贯主张南海争议应当由当事国通过协商谈判和平加以解决.在争议解决前,有关国家可搁置争议,积极探讨在相关海域的共同开发,这符合包括菲律宾在内的东盟国家的长远利益和共同利益.(A04)