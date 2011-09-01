〔港报社评〕憧憬量宽救市,难破经济困局--经济日报9月1日

美国联储局昨公布上月议息会议纪录,显示会上曾讨论多项刺激经济招数,强化市场憧憬美国储局将推第三轮量化宽松措施,令昨天环球股市再度上扬.其实量宽难以救市,美国要救经济,关键是要振兴信心,打破经济呆滞困局.

长息低无可低经济亦无起色.自上周五储局主席伯南克表明,储局本月会议将由一天增至两天,以便进一步商讨刺激经济的政策工具後,美股已开始反弹.昨天公布的会议纪录,证实上月会议除通过将利率维持在超低水平2年外,还讨论过多项刺激经济工具,包括加码买债、宣布一段时间内维持储局资产负债表规模、削减银行在储局存款的利率,甚至有建议将利率与失业率挂 等,更加深市场预期第三轮量宽将出台.

美股8月由高位12,500点急挫近20%,近日便藉伯南克及储局的口术反弹.伯南克虽稳定了市场情绪,但他本月即使真的推量宽,恐怕对美国经济没大帮助.其一,长息已低无可低.伯南克多次明言,量宽的目的是透过购买美债压低长债利率,从而降低按揭、消费、企业等借贷成本,刺激经济.但欧债危机恶化,令资金近月纷纷避险买美债,已令美国10年期国债孳息由今年2月高位的3.7厘,跌至近日2厘左右的历史新低.其二,美国经济仍无起色.美国长息由年初3厘7跌至近日2厘,但美国经济仍无起色,皆因美国经济的核心问题,是楼市双底衰退,和失业率高企9.1%,令美国国民因资产贬值和忧心就业.