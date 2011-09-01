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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 10:21 BJT

〔香港新股〕周大福珠宝已提交上市申请,集资高至40亿美元--报载

路透香港9月1日电---香港报章周四报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤控制的周大福珠宝已向港交所(0388.HK)递交了上市申请,料年内上市集资额30-40亿美元.

其中香港信报引述不具名消息称,周大福珠宝集资金额约占总股本15-20%;按最乐观的估计,其上市後市值最高料达2,080亿港元,将为本地市值最大的珠宝商.

报导指,周大福的安排行包括摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)及汇丰(0005.HK).(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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