〔香港新股〕周大福珠宝已提交上市申请,集资高至40亿美元--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---香港报章周四报导,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤控制的周大福珠宝已向港交所(0388.HK)递交了上市申请,料年内上市集资额30-40亿美元.
其中香港信报引述不具名消息称,周大福珠宝集资金额约占总股本15-20%;按最乐观的估计,其上市後市值最高料达2,080亿港元,将为本地市值最大的珠宝商.
报导指,周大福的安排行包括摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)及汇丰(0005.HK).(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。