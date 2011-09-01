〔投行观点〕瑞信降低恒生国企指数今年底目标至13,000点,约有16%升幅

瑞信中国策略师陈昌华在其报告中称,与2008年比较,中国政府在放松信贷或财政刺激措施方面均面对更多强烈限制,因此该行预期2012年中国国内生产总值(GDP)增速将减慢至约8-8.5%.

在经济增长放缓的情况下,瑞信预期,明年企业盈利可能只有单位数字增长,而且比市场目前预期还要低."预期市场将要进一步削减对银行、原材料、工业和消费行业的盈利预估."

但该行同时指出,尽管企业的盈利前景具不确定性,可经过近期股价显着下挫,从市胀率的角度来看,中资股票相当便宜.

恒生国企指数周四早盘中段涨2.22%,报11,186.36点.

今年上半年,中国的GDP同比增长9.6%.专家预计全年GDP增速在9.3%左右.[ID:nCN1833105][ID:nCN1846925]

而中国国家发展和改革委员会主任张平此前在香港表示,未来五年中国的年均GDP(国内生产总值)增长率将达7%.他并称,欧美债务危机增加了全球经济发展的不确定性.[ID:nCH0073499](完)