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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 14:59 BJT

〔澳门经济〕8月份博彩业收入同比增长57%至247.7亿澳门元

路透香港9月1日电---澳门政府周四称,当地8月份博彩业收入为247.7亿澳门元,较上年同期增加57%;较7月份则升2.3%.

澳门博彩监察协调局在网页(www.dicj.gov.mo/)公布当地每月的博彩收入数字.今年1-8月,澳门累计博彩收入按年增长46.8%,至1,731.06亿澳门元.

目前,澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营及MGM(MGM.N)的合营美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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