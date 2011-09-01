〔澳门经济〕8月份博彩业收入同比增长57%至247.7亿澳门元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月1日电---澳门政府周四称,当地8月份博彩业收入为247.7亿澳门元,较上年同期增加57%;较7月份则升2.3%.
澳门博彩监察协调局在网页(www.dicj.gov.mo/)公布当地每月的博彩收入数字.今年1-8月,澳门累计博彩收入按年增长46.8%,至1,731.06亿澳门元.
目前,澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营及MGM(MGM.N)的合营美高梅中国(2282.HK).(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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