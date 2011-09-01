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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 18:27 BJT

〔表格〕香港信和置业2010/11年度净利按年增73%至105.44亿港元

路透香港9月1日电---香港信和置业有限公司(0083.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　　 　 2010/11年度　 2009/10年度

每股盈利(港元) 2.05 1.25

每股股息(港元)　 0.35 0.30

净利 10,544.35 6,093.69

营业额　 5,944.15 7,697.87

截止过户日期 11月3-4日

发放股息日期　 12月8日

注:信和置业为香港地产发展及投资公司.公司全年派息0.45港元(连同中期股息0.1港元),上年度共派息0.4港元.(完)

浏览信和置业其他新闻,请点选[0083.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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