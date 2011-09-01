〔表格〕香港信和置业2010/11年度净利按年增73%至105.44亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月1日电---香港信和置业有限公司(0083.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(港元) 2.05 1.25
每股股息(港元) 0.35 0.30
净利 10,544.35 6,093.69
营业额 5,944.15 7,697.87
截止过户日期 11月3-4日
发放股息日期 12月8日
注:信和置业为香港地产发展及投资公司.公司全年派息0.45港元(连同中期股息0.1港元),上年度共派息0.4港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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