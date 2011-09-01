〔离岸人民币〕财政部50亿元人民币零售国债获得三倍超额认购--中银香港

路透香港9月1日电---中国国家财政部在香港发行的50亿元零售人民币国债昨日截止申购,共录得201.76亿元认购额,超额认购达三倍.

本次零售部分人民币国债期限为两年,票面年利率为1.6%.连同在8月17日通过香港债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台发行的150亿元机构部分人民币国债,此次国债发行总额为200亿元.

作为本次零售国债联席协调人之一的中银香港(2388.HK)提供的新闻稿称,零售部分认购申请超过84,000份,最终分配时将先保证每名零售投资者至少获分配一手,馀下国债将按每名投资者有效申请的国债数目比例分配.

该零售国债发行日9月6日,每半年派息一次,付息日为2012年3月6日起每年的3月6日及9月6日.

财政部去年在香港发行的30亿元零售人民币债券获得1.37倍超额认购,年限和息率与本次相同.(完)