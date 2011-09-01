〔香港个股〕联邦制药受业绩欠佳拖累暴挫逾16%,望下半年销量反弹

路透香港9月1日电---因业绩令市场失望,全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周四股价暴挫逾16%.但公司表示,中国对医药行业的政策已渐被市场消化,加上抗生素行业旺季来临,相信下半年的销量可望反弹.

受中国加强对医药行业监管要求、通胀带动原材料价格上升等不利因素的冲击,联邦制药上半年的净利按年下滑36.4%,至3.077亿港元.期内毛利率亦由去年上半年的40.6%,下滑至35.6%.

因业绩不佳令,联邦制药股价受压,并以接近全日低位收市,暴挫16.04%,报6.23港元.大盘恒生指数.HSI收市升幅则收窄至0.25%.

"国家政策已被市场消化和逐渐明朗,9月份起为抗生素旺季,销量反弹,原料药和中间体也会反弹,所以我们下半年业绩会有改善空间,(对业绩)还是比较乐观."联邦制药财务总监梁永康在记者会说.

他并表示,下半年的原料上升压力已转稳,随着中间体、原料药和制剂三大业务板块的业绩可望提升,将能较好地控制毛利率,相信下半年的毛利率应可维持上半年的水平.

提到国家发改委正酝酿统一基本药定价对公司的影响时,联邦制药执行董事方煜平表示,这对行业不是坏事,因国家定价相对合理,也能稳定价格.而该公司有九成以上品种,在原来采用的医院得到继续保留,这项调整反有助公司减少竞争对手.

至于该公司的新产品"重组人类胰岛素",已于5月份正式推出市场,至今已售出13万支.方煜平预计,今年全年的销量可达40万支,占制剂板块销售额约1%.而明年料"重组人类胰岛素"的销量可较今年翻倍.

"重组人类胰岛素"是以基因发酵方式生产的胰岛素,较动物提取的胰岛素或口服剂更有效控制糖尿病.(完)