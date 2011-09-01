〔香港热股〕联合能源早盘一度涨19%,获准收购巴基斯坦油气开采业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---中国民营石油企业--联合能源集团有限公司(0467.HK)周四早盘一度涨19%,触及0.88港元,稍早宣布获准收购巴基斯坦油气开采业务.
香港时间11:40,该股升14.86%,报0.85港元;大市恒生指数.HSI升1.7%.
联合能源稍早宣布,就收购于巴基斯坦的油气开采业务,已经获得包括巴基斯坦政府在内的所有有关政府批准,预计交易将于9月15日交割.
该公司于去年12月宣布收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气开采业务,涉资7.75亿美元.[ID:nCH0089686](完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。