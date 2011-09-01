〔香港热股〕联合能源早盘一度涨19%,获准收购巴基斯坦油气开采业务

路透香港9月1日电---中国民营石油企业--联合能源集团有限公司(0467.HK)周四早盘一度涨19%,触及0.88港元,稍早宣布获准收购巴基斯坦油气开采业务.

香港时间11:40,该股升14.86%,报0.85港元;大市恒生指数.HSI升1.7%.

联合能源稍早宣布,就收购于巴基斯坦的油气开采业务,已经获得包括巴基斯坦政府在内的所有有关政府批准,预计交易将于9月15日交割.

该公司于去年12月宣布收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气开采业务,涉资7.75亿美元.[ID:nCH0089686](完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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