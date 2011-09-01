〔投行观点〕里昂证券料中国8月份通胀出现拐点,下半年无需加息

路透香港9月1日电---投行里昂证券周四称,预期中国8月份通胀将出现拐点,惟中国仍将保持稳定的货币政策,下半年无需要加息.

里昂中国宏观策略师Andy Rothman在电话会议上称,预期中国下周公布的8月份居民消费价格指数(CPI)涨幅为6.1%,较7月份6.5%出现回落;未来数月增速将持续减慢,全年估计CPI涨幅为5-5.5%.

"中国的紧缩政策经已结束,因为近月的贷款增长以及M2货币供应增速持稳,而通胀即将降温."他并称,相信中国将保持"稳定"的货币政策,下半年无需要再加息.

中国央行拟将准备金征缴范围扩大至保证金存款的新政,变相调升存款准备金率.Rothman称,中国奉行信贷额度而非以存款准备金率作为调控贷款增速的手段,因此认为存款准备金率上调不应被视为收紧措施.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.市场预计此举将冻结资金8,000-9,000亿元人民币,相当于上调存准率2-3次.[ID:nCN1927391]

稍早中国总理温家宝对宏观经济的最新表态,不仅重申了"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且对经济增长放缓并未显出过多担忧.这对于憧憬货币政策可能松动的人士恐怕要失望了.[ID:nCN1936365]

Rothman称,中国的通胀并非到达"危险水平",因为中国家庭收入增长高于CPI涨幅.他指出,这是连续第11个年头,经通胀调整的城市收入至少增长7%,而偏远地区的收入增长至少11%,明显高于该行预测今年CPI增幅.

他并称,预期今年中国GDP增长9.5%,符合市场平均预测9.2-9.5%的范围.而随着环球经济增长放缓,中国的出口进一步疲弱,该行预期明年人民币兑美元升值速度可能只有3-4%,低于今年的6%,以及2005-08年年均5-7%.(完)