〔路透专访〕国美电器望尽快注入创始人店铺,未来三年每年展店260家(更新版2)

(新增细节和分析师评论)

* 国美未来三年将每年展店260家

* 政策严格执行保障房计划,有利家电业

* 公司希望尽快注入创始人店铺

* 贝恩现时无意出售国美持股

记者 郭经伟/李珊珊

路透香港9月1日电---在股东间争歧落幕後,中国第二大家电分销商国美电器--国美电器(0493.HK)拟加速追赶业内龙头苏宁电器(002024.SZ),未来三年计划每年展店260家,并尽快完成合并创始人黄光裕所拥有的店面,以持续抓住中国内需增长的机遇.

现年62岁的国美新任主席张大中,于2007年底以36亿元人民币将其创办的大中电器出售予国美创始人黄光裕,其後从事自己的私募股权事业,不再经营家电业.然而,在身系囹圄的黄光裕与前主席陈晓严重龃龉之时,张大中今年3月接下了主席一职,也让管理层与股东间步伐回到一致.

张大中周四在接受路透专访时提到,他上任後将前主席陈晓任内拟定的"五年计划"作了一些调整,加快公司的网络扩张,同时公司也已申请将黄光裕的493家店面注入上市公司,以壮大公司在家电行业的战略地位.

"国美制定了一个五年规划,我来了後作了一些修改,现在应该说营运的更加顺畅;股东与管理层之间方向一致,非常默契."张大中说.

张大中表示,今年国美开店目标为260家,目前看起来年底达标应无太大问题,未年三年"每年基本是一个这样的速度,到2014年上市达到1,600家."

因展店及改善门店效益双管齐下,国美电器(0493.HK)上半年交出按年增三成的净利成绩,基本符合市场预期.而在全年开店目标料可完成下,公司今年主要目标将是拓展二级城市以及电子商务.[ID:nCH0076783]

**创始股东仍念着企业发展**

就像电影幕後的故事往往比幕前表演更受人瞩目,国美受到分析师关注的是,不仅是获利能力如何,还有大股东黄光裕的一举一动.

对于此,用词谨慎的张大中仅表示,"创始股东也是雄心勃勃,虽然现在处境不佳,但还是不断想着企业发展."

曾一度登上中国胡润百富榜榜首的黄光裕,2008年底因涉嫌经济犯罪而被中国当局调查,随即辞去国美董事及主席,并由陈晓掌帅印,黄光裕最终被内地法院判14年有期徒刑并在去年5月锒铛入狱.身为国美大股东的他,透过亲信"遥控"国美,最终导致陈晓在3月下台.

在与陈晓关系紧张之时,黄光裕一度威胁要在双方合约到期时,将非上市的国美店面拿回自行经营.不过,目前国美的新计划是尽快将这些店面以及大中电器未并入店面一同注入上市公司体系.

"公司一直在推动非上市(店铺注入)这件事,"国美代理首席财务官方巍称,"我们已经提出申请,主要取决于政府的审批,没有时间表,....公司来说尽快愈好."

他表示,至6月底,非上市的国美电器店面有493家,大中电器则是59家,总共推动这552家店面并入国美.

分析师表示,销售网点的布建对家电分销业极为重要,上市公司一旦获得这些资产注入,将有助进一步深耕这块市场.

一位不具名的投行分析师说,"加上黄光裕和大中的这些店面,国美(店铺数)跟苏宁电器已经差不多,对于top line(销售数字)会有显着的帮助."

英皇证券研究部门主管Andrew To也表示,"注入计划对公司是正面的,长期而言,将会减少上市和非上市店面之间的混淆及可能的利益冲突."

至6月底,在上市公司国美之下共有938家门店,若加上这552家店面,则店面数将十分接近竞争对手苏宁电器的约1,500家.

**贝恩现时不退出**

尽管政策试图为中国火热的房地产市场降温,但张大中仍看好家电产品的需求,他表示,国家严格执行保障房的兴建,与商品房不同的是,此类住房对于家电产品需求较大,政策上仍有利于行业发展.

"经济保障房是立即入住,这种房子要配套家电,会立即兑现,对家用电器分销商来说有极大的促进.对未来发展,有一个大蛋糕在那里."他说.

而近期市场更感兴趣的话题在于国美与其第二大单一股东--贝恩投资(Bain Capital)的关系究竟如何,本周稍早就有本地媒体报导称贝恩已委托摩根士丹利就出售国美股份进行"试盘".

对此,国美的张大中以及贝恩投资派任在国美的非执行董事竺稼异口同声地否认贝恩有意出售持股,张大中并重申双方关系良好.

竺稼在另一场专访中向路透说,"(报导)完全不是事实,我们没有跟任何一家投行谈论出售国美的事,也没有任何立即计划(immediate plan)退出国美."

他表示,私募基金一般投资年期是大约五年,公司会每半年就手上的投资组合进行检视.若对于国美有任何决定,贝恩会先向国美经营团队作说明.

张大中也表示,贝恩投资国美仅两年,"这样短的时间不便谈论这样的话题",且贝恩也从未向国美提过要出售持股.

在前主席陈晓的引荐下,贝恩在2009年以4.20亿美元可转换公司债形式进入国美,转换共现持有国美约9.9%股份.

掌管着被称为是中国"Best Buy"的国美电器的帅符,张大中还表示,国美将先专注在中国内地市场,特别是二三线城市,目前暂时没有拓展海外的计划,"还是在国内把这个企业锻练好,适时的时候再出海."

国美股价收盘涨0.3%至3.35港元,稍早一度大涨7.49%至3.59港元,过去一个月来跌9.24%;大盘恒生指数.HSI则涨0.25%.(完)