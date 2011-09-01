〔路透基点〕上海申迪集团为上海迪士尼建设寻求200亿元人民币银行贷款

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,中国上海申迪集团正向12家国内银行寻求逾200亿元人民币贷款,以支持上海迪士尼(DIS.N)主题公园的建设.
是次交易的牵头安排行为交行(601328.SS)(3328.HK)、国开行[CHDB.UL]和上海浦东发展银行(600000.SS);联席安排行为农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)和工行(1398.HK)(601398.SS);上海银行、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、华夏银行(600015.SS)、上海农商行和中国进出口银行亦有参与.
消息人士表示,上述银行已经和上海市政府签署融资框架协议,但尚未明确如何分配.
消息人士并称,该笔贷款应该会被设计成股东贷款,期限预计至少10年.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
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