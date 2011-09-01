〔香港个股〕阳光能源称光伏电站项目投资回报率可望提升至12%以上

路透香港9月1日电---中国太阳能单晶硅锭及硅片生产商--阳光能源控股有限公司(0757.HK)(9157.TW)周四称,根据中国此前出台的光伏发电标杆上网电价政策,其于青海省投资建设的电站项目,投资回报率可望由7.5%提升至12%以上.

此前中国实行全国统一光伏上网电价,基本为每千瓦时1元人民币,西藏为1.15元人民币.但今年7月前核准建设并于年底前投产的项目仍按1.15元人民币执行.

阳光能源公司主席谭文华在记者会上称,光伏电价政策令行业发展步入正轨,并有助业界计算项目利润回报.以青海省为例,光伏电站项目的回收期由25年缩短至12年,投资回报率亦可望由7.5%提升至12%以上.

"光伏电站项目变得稳赚.相信明年中国的光伏电力市场将出现一个小高潮,建设容量将超过2吉瓦."他说.

根据中国的规划,至2015年光伏装机容量将至少达10吉瓦,换言之平均每年新增容量2吉瓦.

阳光能源将于今年底前在青海省格尔木完成建设20兆瓦光伏电站,尚有80兆瓦的项目考虑于明年建设.谭文华表示,该公司不会长期持有和营运光伏电站项目,未来会因应情况将项目转卖.因此,此前发行的3亿元三年期点心债主要为电站项目融资.

该公司稍早公布,今年上半年净利为1.13亿元人民币,较去年同期4,116万元上升1.7倍.尽管太阳能产品价格自4月份起录得较大跌幅,直至6月份才开始转趋稳定,该公司上半年的毛利率仍较去年同期12%升至22.5%.期内的产品付运量按年升40.3%,至217.67兆瓦.

阳光能源首席执行官许佑渊表示,该公司贯彻分散的采购及销售策略,即原料及订单来自长单、代工及现货的比例各占三分之一,同时内销及外销比例各占一半,因此在市场波动的情况下,仍能保持业绩平稳.

展望下半年,集团手头长期订单已满,并将按计划扩充产能.公司预料产品价格继续呈下滑趋势,惟可通过技术升级消化对利润产生影响.

阳光能源周四收涨11%,报1.21港元;过去一个月累计跌32%.(完)

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