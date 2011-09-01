〔中港个股〕民生银行称获准发行A股可转债及增发H股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月1日电---中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四称,获中国银监会批复,原则同意该行发行A股可转债及增发H股.
民生银行此前宣布修改再融资方案,放弃定向增发A股,改为发行200亿元人民币可转债和增发不超过16.51亿股H股.再融资总规模或达300亿元,较此前方案大幅提高.[ID:nCN1632951]
民生银行H股周四升1.24%至6.55港元,大盘恒生指数.HSI微涨0.25%;A股则下跌0.17%至5.98元人民币.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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