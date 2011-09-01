〔香港个股〕Permira寻求出售所持银河娱乐5.06亿美元股份--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---据汤森路透旗下IFR周四报导称,私募股权基金Permira寻求出售其持有的澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)价值5.06亿美元股份.
报导援引销售文件称,每股价格区间为17.70-18.10港元.该股周四收盘价为18.66港元,跌4.21%.
摩根士丹利(MS.N)负责是次交易.(完)
--编译 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。