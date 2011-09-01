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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 19:09 BJT

〔香港个股〕Permira寻求出售所持银河娱乐5.06亿美元股份--IFR

路透香港9月1日电---据汤森路透旗下IFR周四报导称,私募股权基金Permira寻求出售其持有的澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)价值5.06亿美元股份.

报导援引销售文件称,每股价格区间为17.70-18.10港元.该股周四收盘价为18.66港元,跌4.21%.

摩根士丹利(MS.N)负责是次交易.(完)

--编译 陈敏; 审校 林高丽

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