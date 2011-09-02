《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7835港元HKD=)
美股道琼工业指数周四收低119.96点或-1.03%,报11,493.57点.美股结束四日连涨,三大股指跌幅都超过1%,因投资者
在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 199.350 -0.32 57511 15.516 -2.78
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.030 0.41 215559 5.302 -1.08
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.410 0.47 360521 80.030 0.10
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.870 -2.87 195122 19.132 0.17
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.250 -0.19 84520 9.982 -0.38
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 97.380 -1.16 70651 7.580 0.13
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.030 -1.22 553433 66.985 -0.62
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.200 -1.11 25910 5.075 -0.88
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.890 -1.23 447915 16.260 -0.12
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 28.260 -2.75 68874 21.996 -1.80
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.670 -4.55 52064 3.633 -1.55
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.090 -3.81 14083 4.995 -0.69
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.910 -5.56 6751 1.783 -50.47
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.730 2.63 79145 0.425 -3.41
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。