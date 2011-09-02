〔香港个股〕思捷环球2011年度纯利将较上年大幅减少,因一次性成本所累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---以市值计亚洲第三大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)发布公告称,由于一次性重组成本,公司至6月30日止的2011年度纯利将大幅减少.
思捷将于9月15日召开董事会,批准全年业绩及发布.
以"Esprit"品牌闻名的思捷昨日收盘报21.85港元,过去一个月来跌3.74%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。