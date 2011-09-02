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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 08:15 BJT

〔香港个股〕思捷环球2011年度纯利将较上年大幅减少,因一次性成本所累

路透香港9月2日电---以市值计亚洲第三大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)发布公告称,由于一次性重组成本,公司至6月30日止的2011年度纯利将大幅减少.

思捷将于9月15日召开董事会,批准全年业绩及发布.

以"Esprit"品牌闻名的思捷昨日收盘报21.85港元,过去一个月来跌3.74%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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