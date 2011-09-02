《香港报摘》--信报9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--澳博(0880.HK)行政总裁苏树辉认为澳门博彩收入难以再创新高,果然有基金开始见好就收,在高位"散货".银河娱乐(0027.HK)昨日遭基金股东Permira沽售2.2亿股,最多套现63.35亿港元.
* 其他:
--在创业板上市的非凡中国(8032.HK)收购李宁(2331.HK)叫停.称市况改变,非凡中国及李宁双方已同意不再进行收购.
--联邦制药(3933.HK)中期纯利倒退36.4%,公司削减派息75%,股价昨逆势走跌.该股为安东尼波顿(Anthony Bolton)旗下富达基金第11大持股中资公司.
--腾讯(0700.HK)主席马化腾因为"赌输"期权合约,本周一一批淡创期权合约到期时,再次被迫贱卖公司股票,本人套现7.2亿港元.
--高纬环球一项针对全球顶级购物街道铺租的调查报告显示,受惠于内地旅客消费强劲,铜锣湾区铺位每月平均尺租亚太居首,全球排名第二,仅次于纽约第五街.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。