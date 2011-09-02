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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 08:30 BJT

《香港报摘》--信报9月2日

* 要闻版头条:

--澳博(0880.HK)行政总裁苏树辉认为澳门博彩收入难以再创新高,果然有基金开始见好就收,在高位"散货".银河娱乐(0027.HK)昨日遭基金股东Permira沽售2.2亿股,最多套现63.35亿港元.

* 其他:

--在创业板上市的非凡中国(8032.HK)收购李宁(2331.HK)叫停.称市况改变,非凡中国及李宁双方已同意不再进行收购.

--联邦制药(3933.HK)中期纯利倒退36.4%,公司削减派息75%,股价昨逆势走跌.该股为安东尼波顿(Anthony Bolton)旗下富达基金第11大持股中资公司.

--腾讯(0700.HK)主席马化腾因为"赌输"期权合约,本周一一批淡创期权合约到期时,再次被迫贱卖公司股票,本人套现7.2亿港元.

--高纬环球一项针对全球顶级购物街道铺租的调查报告显示,受惠于内地旅客消费强劲,铜锣湾区铺位每月平均尺租亚太居首,全球排名第二,仅次于纽约第五街.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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