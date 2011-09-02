《香港报摘》--经济日报9月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--环球制造业滑坡,美股乏力.
* 其他:
--准备挂牌的餐饮股小南国(代码:1147.HK)计划于9月15日起招股.美银美林对小南国分析报告,认为公司估值可介乎26-40亿港元,2012年的预测市盈率在13-20倍,中间订价为16.5倍.
--四大会计师事务所继续扩展版图,计划明年在大中华区聘请逾8,000名应届毕业生,起薪点料不会少于今年的1.2万港元.
--中国高速传动(0658.HK)主席胡曰称,风电设备价格因市场激烈竞争而经历一轮下跌,售价已渐见底,今年馀下时间下跌的幅度并不会太大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。