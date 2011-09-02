《香港报摘》--经济日报9月2日

* 要闻版头条:

--环球制造业滑坡,美股乏力.

* 其他:

--准备挂牌的餐饮股小南国(代码:1147.HK)计划于9月15日起招股.美银美林对小南国分析报告,认为公司估值可介乎26-40亿港元,2012年的预测市盈率在13-20倍,中间订价为16.5倍.

--四大会计师事务所继续扩展版图,计划明年在大中华区聘请逾8,000名应届毕业生,起薪点料不会少于今年的1.2万港元.

--中国高速传动(0658.HK)主席胡曰称,风电设备价格因市场激烈竞争而经历一轮下跌,售价已渐见底,今年馀下时间下跌的幅度并不会太大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.