《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

* 明报

--财经事务及库务局长陈家强表示,港股ETF(交易所买卖基金)已准备就绪,待港、沪、深交易所签署备忘录便可出台,预计今年底前可实现,初期额度不会太大,主要跟从内地合资格境外投资者(QDII)计划的额度.(B02)

--非凡中国(8032.HK)收购李宁(2331.HK)股份计划,去年底被港交所叫停,周四(1日)决定彻底放弃收购.非凡中国发言人表示,虽然放弃收购李宁公司股份,但将透过自有资源,继续寻求发展与体育运动相关业务.(B04)

--消息人士指,新地(0016.HK)或有关人士委托田生地产,拟出价约4亿港元收购西湾河筲箕湾道166至168号逾40多年旧楼,以可建楼面约4万多方尺计算,每方尺楼面地价近1万元,料创出区内新高.(B05)

* 星岛日报

--瑞金矿业(0246.HK)主席陆田俊承认,该公司管治存在一定问题,计画招聘熟悉上市条例并具公信力的人士加入董事局,希望可提升管治水平.另外,瑞金已按港交所要求提交相关资料,并已聘请独立第三方作调查,以达致复牌条件.(B05)

--政府将于下周二(6日)推出三幅地皮拍卖,分别为将军澳第六十六A区、元朗洪水桥丹桂村两幅限量地及西贡白石窝新村路地皮,威格斯资产评估顾问执行董事张宏业估计，将军澳地皮成交价约36亿港元,为市场估值下限 (C04)

--据莱坊环球房屋价格指数指出, 直至今年6月份,全球房价在今年第二季轻微增长0.1%,全年增长就为1.7%,是自2009年以来表现最差. 其中香港房价增长最为强劲,过去一年增幅达到26.5%. (C04)

* 苹果日报

--市场消息称,上月已通过上市聆讯的内地男装休闲鞋营运商动感集团计画月内启动挂牌,集资最多5.46亿港元,而女鞋生产商鸿国国际则拟于下周五挂牌. (B06)

--中国纸巾生产商--维达国际(3331.HK)公布去年纯利倒退4%.首席财务总监曾思豪拒绝透露下半年会否加价,但希望改善产品组合,抵销基本上涨. (B06)

* 东方日报

--稻香(0573.HK)公布,截至6月底止半年纯利同比增长20%至1.25亿港元.期内店铺数目增至83间,公司计画于下半年在内地开设两间新店,令内地的店铺总数今年底增至17家,而于本港下半年亦开设三间新店.(B06)

--市场人士指,未来仍有政策性银行及其他内银排队来港发债,惟最快10月才会成事,而且预期票息仅会高于国债20至30点子. (B07)

* 文汇报

--财政部第三度来港发行国债,总值50亿元人民币的2年期零售部分于周三(8月31日)截止认购.财务部指,共8.4万份零售认购申请,申购额201.76亿元人民币,即录得3.04倍超额认购,不论认购额及超购倍数均是历来新高. (B01)

--中国高速传动(0658.HK)主席胡日明表示,上半年风电设备价格跌10%,料下半年价格不会再大跌.他又表示,业务主要发展地铁、轻轨及高铁,并拟于明年下半年进入内地高铁市场. (B03)

--据统计,16家上市银行披露的上半年年报显示,上述银行上半年共实现净利润4,610.88亿元人民币,同比增长34.27%.B03)

--里昂中国宏观策略师Andy Rothman在电话会议上表示,尽管中国内地的出口放缓,但料今年全年的经济增长仍有望达到9.5%,通胀水平亦将见顶回落,估计8月份的居民消费价格指数(CPI)涨幅为6.1%,较7月份下降0.4个百分点,估计全年增幅约为5-5.5%.(B03)

* 大公报

--众安房产(0672.HK)董事长及首席执行官施侃成表示,今年首8个月已锁定可入帐销售额34.8亿元人民币;按照今年初销售指引,目标全年销售额达50亿元人民币,力争下半年销售额达37亿元人民币,令全年销售额达标.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.