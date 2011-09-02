《香港重要政经日程》--9月2日-9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月2日(五)
-- 中国卫生控股(0673.HK)年度业绩公告.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 大同集团(0544.HK)股东特别大会.
--11:00 精优药业(0858.HK)股东周年大会.
--14:30 汉登控股0448.HK股东周年大会.
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9月5日(一)
--09:45 金宝通(0320.HK)股东周年大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰公布8月采购经理人指数(PMI).
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东特别大会.
--15:30 东星能源(0668.HK)股东周年大会.
--16:00 雅天妮(0789.HK)股东周年大会.
*9月6日(二)
--10:00 凯联国际酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 福利集团(0923.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
-- 政府拍卖三幅地皮,分别为将军澳第六十六A区、元朗洪水桥丹桂村两幅限量地及西贡白石窝新村路地皮.
-- 实力建业(0519.HK)公布年度业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。