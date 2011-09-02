〔港报财经评论〕二万一遇阻,梦醒时分到--经济日报9月2日

二万一遇阻,梦醒时分到 /林瑞芬

今时今日,错过落车机会,等下次落车可能是很痛苦的事.腾讯(0700.HK)有技术反弹挑战180港元及190港元阻力位的可能,昨高见192港元,较当时175港元低位反弹不少,炒反弹可以计数再等下一转,昨收187.6港元.据最近港交所资料显示,腾讯主席马化腾刚于过去周一,按每股作价144.325港元,减持500万股腾讯,套现约7.216亿港元.减持後,马化腾于腾讯好仓的持股权益,由10.61%降至10.33%.同时,马化腾亦在同日减持500万股淡仓权益,持淡仓现馀下93万股.因此,估计其好、淡仓变动与之前期权合约有关,馀下淡仓行使权期限将于2012年1月9日结束.另外,中移动(0941.HK)昨高见80.4港元,亦都接近上落区上限阻力,以中移动防守有馀大涨动力不足下,宜考虑先套利等下转,昨收79.95港元.

前日同大家指四环医药(0460.HK)及神威药业(2877.HK)出现报复式反弹,昨日两股再弹5%及8%.此外,基金股雨润食品(1068.HK)亦出现报复式反弹.雨润较早前负面消息一堆,是受穆迪插红旗事件影响,股价更曾低见16.12港元,可能是近周大市回稳,券商又有勇气推介雨润.高盛恢复雨润”买入”评级,并纳入”亚太区买入名单”,目标价26.6港元.该行认为雨润产能使用率偏低乃扩产所致,料2012及2013年增长回复强劲,评级重估机会大,估计2012及2013年纯利复合增长率28%.雨润目前估值已处低位,农历新年後猪肉供应将回升,对股价有正面影响.虽有早前高盛弹弓手评兴达国际(1899.HK),予股民儿戏之感,但雨润昨先行反弹5.3%,收报18.64港元.

雨润可以从低位反弹多少,前日给大家提供的衡量翻身股准则值得参考,还记得研究盈利趋势的重要,行业政策.公司毛利及现金流情况,还有是派息稳定性、季节性及大股东增持或公司回购情况.以雨润为例,集团今年上半年净利润16.09亿港元,较去年同期上升22.9%.若扣除中国政府补贴、负商誉和汇兑收益後的股权持有人应占溢利,即集团的核心净利润为12.13亿港元,较去年同期大幅上升70.8%,单看盈利趋势是对办的.(009)

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4G尚在测试,中移动难弹升 /余少文

中港股市齐齐先升後回,震盪格局未变,仍在等待利好消息.至于中国内地4G仍在测试阶段,中国移动(0941.HK)催化剂,最快要2013年才出现,加上回归A股仍未有期,小心股价回调.中国内地股市反弹一日後又下跌,国企指数亦先升後跌,开市後一度升247点高见11,190点,可惜收市倒跌20点收报10,922点,成交额219亿港元,只有50%主板H股逆市上升.红筹指数亦先升後回,一度升114点高见4,136点,最後升31点或0.8%,收4,052点,成交额83亿港元,主要是老牌红筹股华润创业(0291.HK)、北京控股(0392.HK)、中移动、中国海外(0688.HK)等支撑.

昨日见到国指期指成交量约5.4万张,在月初而言属于偏高水平,加上指数由高位回落,不排除国指仍未摆脱震盪格局,即可能要再下试10,000点.至于红指则受制俗称牛熊分界线的250天线,4,000点如再失守,便要下试3,850点.当然,中国内地8月份PMI结束连跌四个月走势,以及市场传言人民银行会下调中小银行存款准备金率,虽然投资者普遍不相信短期会下调存准率,但这传闻早前亦曾流传,空穴来风,未必无因.只是中国内地经济确实下滑,上市公司业绩增长又放缓,难以给予大市实际的反弹基础.至于近日一直带动大市走高的中移动,昨日一度重越阻力位80港元,最後收报79.95港元,不排除短期可继续冲击80港元,惟股价三周内上升10港元,小心有回吐,因为暂时未见到其短期利好因素,希望可以先作健康调整,便可以有较强的反弹.

中移动高增长年代已结束,目前可视作稳定收入的公用股,且坐拥3,300亿元人民币现金,以及跟苹果合作引入iPhone的消息,是股价早前被炒上原因之一,股价回升也反映这些消息.但其回归A股仍然是遥遥无期.至于国产4G目前仍在测试,母公司中移动集团透露,第一阶段测试顺利,明年第一季开始第二阶段测试,预计这4G到2013年可以覆盖全球39%人口,而中国内地最快也要在明年下半年才能进行小规模的商业运营.不过,中移动业绩虽只是平稳增长,今年上半年盈利只增长6%至614亿元人民币,但惊喜是其短讯、彩讯、无线音乐、手机游戏、手机视频、无线上网等增值服务,有显着增长,上半年相关收入增长18%至达804亿元人民币,占总收入的32.2%,较去年同期29.5%,以及去年全年的31.2%为高,当中无线上网收入更占总收入的7.7%,除了填补通话费和月租费收入放缓外,亦会是中移动未来盈利增长来源.(010)