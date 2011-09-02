〔港报财经评论〕9月炒上落睇值博率--信报9月2日

9月炒上落睇值博率 /陆文

踏入9月份首个交易天,恒指高开上冲21,000点预期的上落区间上限阻力後获利回吐,反映上日港股造好涉及不少月结粉饰橱窗活动,幕後收手即引发回吐,加上过往三个交易天累积升幅不小,近期入市玩逐浪多属滑浪高手,进急退速善用与群众对着干策略,以昨天大市在技术阻力水平前回落的有序走势,反映大鳄依然有力在未来一段日子上下其手.近日港汇指数回升显示资金回流,看来9月份应是炒奥巴马下周四推销创造职位及刺激经济方案,再看联邦储备局是否推出QE3,但回顾过去三年已共推出8,300亿美元的财政刺激及2万亿美元量化宽松依然未见经济及失业率有起色,加上两党明年大选,中线看法观点不变.欧盟则必须整合才有生机,令期内外围不明朗因素不少,利炒不利持有,随着业绩期完结,个股表现应以其短线反弹带来的值博率为依归.

值得一提的是,弱势股月结前反弹有力,却是被缚者松绑良机.反之,一批强势股近周早已回升至恒指达23,000点的水平,投资者短期不妨留意个别成功突破早前高位的强势股,利用稍後新一轮的调整作为收集对象,市场及个股表现在大户善用持有沽出策略图利下,未来入市者亦以这个上落趋势作适当投资部署呢.短期恒指回吐至20,500点附近应可企稳,再挑战21,000点机会不低.好消息出货在濠赌股昨天股价中表露无遗,澳门每月公布博彩收益,好淡均有春江鸭偷步,刚公8月份博彩收入达247.69亿港元,按年上升57%,首八个月累计增长46.8%,配合近期一批濠赌股公布上半年业绩理想,引发近周该板块出现不错反弹.不过,基于部分股份累积升幅大,昨天金沙中国(1928.HK)、澳博(0880.HK)、新濠(0200.HK)及银河(0027.HK)均先升後跌,以银河挫4.2%最多,但亦有永利澳门(1128.HK)企稳微升,由于9月属淡静月份,相信要等待10月中国内地进入国庆黄金假期,才有另一个炒作藉口呢.

近期业绩反映个别板块受政策与生产成本等因素影响较明显,其中药物股受中国内地医疗改革制度有降价及原材料价格上升影响大,联邦制药(3933.HK)中期收入升9.6%,毛利却下降4%,股价跌16%,其他如中国制药(1093.HK)、同仁堂(1666.HK)、利君(2005.HK)及早前的中国生物制药(1177.HK)均有沽压,个别如国药(1099.HK)及四环药业(0460.HK)则呈超卖反弹,但整个板块表现弱势未减.至于一批造纸业相关股份,因中国内地造纸业受污染及木浆价格上升等影响成本,利润大减及预期有40%落後产能有淘汰压力,香港一批造纸股无论是玖龙纸业(2689.HK)、理文造纸(2314.HK)与晨鸣纸业(1812.HK)年内均录得明显跌幅,相对地,维达(3331.HK)预期下半年成本增幅放缓,表现相对强势.留意弱势股或板块往往在经济增长放缓周期下多有反弹无上升,日後维持逢反弹减持.(P30)

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联储局乱搞 /苏子

目前各大小投资者也期望联储局在本月议息後会暗示推出新一轮救市措施,以阻止经济陷入双底衰退.有趣的是,其实目前不少投资者对新一轮救市措施能否令经济起死回生仍然存有疑问,只是他们心目中不约而同均有一个想法,便是若没有新一轮救市措施的话,那经济便很大机会变成实死无生,故大家仍信任联储局,让联储局担任救市者.估计经济增长的情况或出现”死猫弹”,反弹过後仍然会再次面对双底衰退的危机.所谓救市措施,只会令美国的负债有增无减之馀,根本不能阻止早晚会出现的双底衰退,此情况有如人一定要面对生老病死的过程,若身体机能已到了完全老化的阶段,届时即使用上多少补品灵丹妙药,亦不能阻止死亡的出现.若然联储局本月议息後的声明内容明示或暗示会推出新一轮救市措施,相信只会成为投资者趁股市反弹时大幅减持的时机.

相信联储局往後即使再用上多少轮救市措施,最终亦难以阻止经济全面陷入衰退.目前美国联储局的所作所为,根本便是人为干预金融市场的运作,以为自己真的是”救世者”,可以说是好心做坏事,这其实只是对金融市场乱搞一通而已.自金融海啸发生後,相信大家也发现不少市场老手及知名基金经理均以损手收场,原因其实十分简单,便是目前金融市场的生态已被联储局的乱搞而破坏了,并且更令一些金融教科书上的理论变得不合时宜.例如美国早前被下调评级後,其国债价格却出现不跌反升,并令10年期孳息率一度跌破2厘的畸形现象,使有债王之称的格罗斯亦要因为看淡本应下跌的美国国债而令旗下所管理的基金严重跑输大市.

近日格罗斯亦已公开承认自己看错市.连债王亦要承认看错市,大家便知道目前的金融市场是如何难玩了.联储局一再用有形之手干预市场的运作,往後肯定是要为此付上惨痛的代价.目前所有资产价格相对金价均呈下跌的趋势,这反映市场大户已把黄金从对抗通胀变为避险的工具.至于避什麽险?相信便是因为联储局一再对金融市场乱搞一通,已令金融市场里的货币制度或出现难以预测的爆煲风险,故令大户不得不利用黄金来对冲此潜在爆煲风险,若由此观点来看,黄金的上升势头只会是停不了,只要联储局继续对金融市场乱搞,黄金仍然可以采取逢急跌时便吸纳的策略,上望突破2,000美元大关.(P34)